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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 8 випуску 2 сезону?

14.09.2020

Чверть століття учасниця реаліті «Від пацанки до панянки» живе з думкою і надією відшукати хоч одну рідну людину. У 8 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 команда зробить усе можливе, щоб хоч якось допомогти дівчині. Не пропустіть новий випуск уже завтра, 15 вересня, на телеканалі СТБ!

У 8 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся:

  • Скільки зусиль доклала Карина для пошуку своїх рідних?
  • Невже відсутність близьких призвела дівчину до страшної алкогольної залежності?
  • Заради кого вона стала на шлях виправлення?
  • Чи вдасться відшукати рідного брата Карини? А чи здогади про те, що дівчинка не одна, — лишень плітки сусідів?
  • Які результати покаже тест ДНК?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 випуск 7: Підміна в пологовому будинку чи спроба приховати зраду?

Не пропустіть зворушливий і хвилюючий випуск проєкту «Таємниці ДНК»-2 вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 8 випуску 2 сезону?

15 вересня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 8 випуск 2 сезону. Чим здивує 8 випуск Таємниці ДНК від 15.09.2020 - дивіться в анонсі

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