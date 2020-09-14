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«Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 8 выпуске 2 сезона?

14.09.2020

Четверть века участница реалити «Від пацанки до панянки» живет с мыслью и надеждой отыскать хоть одного родного человека. В 8 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 команда сделает все возможное, чтобы хоть как-то помочь девушке. Не пропустите новый выпуск уже завтра, 15 сентября, на телеканале СТБ!

В 8 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 вы узнаете:

  • Сколько сил потрачено Кариной на поиски своих родных?
  • Неужели отсутствие близких привело девушку к страшной алкогольной зависимости?
  • Ради кого она стала на путь исправления?
  • Удастся ли отыскать родного брата Карины? Или догадки о том, что девочка не одна, — всего лишь сплетни соседей?
  • Какие результаты покажет тест ДНК?

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-2 выпуск 7: Подмена в роддоме или попытка скрыть измену?

Не пропустите трогательный и волнующий выпуск проекта «Таємниці ДНК»-2 уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: какие результаты покажет тест ДНК в 8 выпуске 2 сезона?

15 сентября 2020 смотрите онлайн премьеру Таємниці ДНК 8 выпуск 2 сезона. Чем удивит 8 выпуск Таємниці ДНК от 15.09.2020 - смотрите в анонсе

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