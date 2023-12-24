Тайны ДНК 6 сезон — смотреть онлайн 4 выпуск от 24.12.2023

Выпуск 4 | 24.12.2023 | Сезон 6

Приветствуем в проекте Таємниці ДНК 6 сезон 4 выпуск, где продолжается история жительниц Днепра Анны и Александры – двух очень похожих женщин, которые подозревают, что они являются кровными родственницами.

В прошлой программе мы услышали историю знакомства Али и Ани, которые до сих пор удивляются своему подобию. На лицо их почти не отличить, более того – они разделяют хобби, чувство юмора и даже мимику. В проекте Тайны ДНК 2023 журналисты начали большое расследование, чтобы узнать, нет ли между женщинами кровной связи.

Итак, прямо сейчас вы узнаете, являются ли Аня и Аля сестрами, и кем приходятся друг другу их матери. Результаты генетической экспертизы удивятся всем в проекте Таємниці ДНК 6 сезон 4 выпуск.

Таємниці ДНК 6 сезон выпуск 3 от 24.12.2023