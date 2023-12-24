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Video: Тайны ДНК 6 сезон - смотреть онлайн 3 выпуск от 24.12.2023

Смотрите онлайн Тайны ДНК 3 выпуск от 24.12.2023. Тайны ДНК 6 сезон 3 выпуск эфир от 24.12.2023
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Выпуск 3 | 24.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн социальный проект телеканала СТБ Таємниці ДНК 6 сезон 3 выпуск от 24.12.2023, в котором встретите двух жительниц Днепра – Анну и Александру.

Знакомство этих двух лучших подруг произошло два года назад при нестандартных обстоятельствах. Знакомые и друзья постоянно путали Алю и Аню, поэтому женщины в какой-то момент решили наконец-то встретиться, чтобы проверить, действительно ли они похожи настолько, насколько рассказывают их друзья.

Но когда Аня и Аля увидели друг друга, то были в шоке от внешнего сходства. Они выглядят как сестры-близнецы, разве что отличается цвет волос. Женщины не верят, что все это простое совпадение, поэтому хотят с помощью нашего проекта узнать, есть ли между ними кровная связь. Результат проверки смотрите в Таємниці ДНК 6 сезон 3 выпуск от 24.12.2023.

Таємниці ДНК 6 сезон выпуск 2 от 17.12.2023

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