Тайны ДНК 6 сезон – смотреть онлайн 3 выпуск от 24.12.2023

Випуск 3 | 24.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн соціальний проєкт телеканалу СТБ Таємниці ДНК 6 сезон 3 випуск від 24.12.2023, в якому зустрінете двох жительок Дніпра – Ганну та Олександру.

Знайомство цих двох найкращих подруг відбулося два роки тому за нестандартних обставин. Знайомі та друзі постійно плутали Алю та Аню, тому жінки в якийсь момент вирішили нарешті зустрітися, щоб перевірити, чи дійсно вони схожі настільки, наскільки розповідають їхні друзі.

Та коли Аня та Аля побачили одна одну, то були шоковані зовнішньою подібністю. Вони виглядають як сестри-близнючки, хіба що відрізняється колір волосся. Жінки не вірять, що все це простий збіг, тому хочуть за допомогою нашого проєкту дізнатися, чи є між ними кровний звʼязок. Результат перевірки дивіться в Таємниці ДНК 6 сезон 3 випуск від 24.12.2023.

Таємниці ДНК 6 сезон випуск 2 від 17.12.2023