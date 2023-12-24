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Таємниці ДНК

Video: Тайны ДНК 6 сезон - смотреть онлайн 4 выпуск от 24.12.2023

Смотрите онлайн Тайны ДНК 4 выпуск от 24.12.2023. Тайны ДНК 6 сезон 4 выпуск эфир от 24.12.2023
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Випуск 4 | 24.12.2023 | Сезон 6

Вітаємо в проєкті Таємниці ДНК 6 сезон 4 випуск, де продовжується історія мешканок Дніпра Ганни та Олександри – двох дуже схожих жінок, які підозрюють, що є кровними родичками.

В минулій програмі ми почули історію знайомства Алі та Ані, які й досі дивуються своїй подібності. На обличчя їх майже не відрізніти, ба більше – вони поділяють хобі, почуття гумору та навіть міміку. В проєкту Таємниці ДНК 2023 журналісти почали велике розслідування, щоб дізнатися, чи немає між жінками кровного звʼязку.

Тож просто зараз ви дізнаєтеся, чи є Аня та Аля сестрами, та ким приходяться одна одній їхні матері. Результати генетичної експертизи здивуються всіх в проєкті Таємниці ДНК 6 сезон 4 випуск.

Таємниці ДНК 6 сезон випуск 3 від 24.12.2023

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