Смотрите онлайн социальный проект Таємниці ДНК 5 сезон 3 выпуск от 20.02.2022, в котором команда программы попробует исполнить последнюю волю сразу двух женщин родом из Одессы.

Полгода назад журналисты получили письмо из Португалии. Украинка Валентина, которая эмигрировала более двадцати лет назад, просит помочь узнать правду о жизни ее покойной подруги Натальи. Около 17 лет назад Наталья взяла с Валентины обещание, что та найдет ее младшую дочь Анжелу, о которой женщина слышала впервые.

Проекту Таємниці ДНК 2022 в письме Валентина призналась, что не восприняла слова подруги всерьез и посчитала их просто бредом убитой горем женщины. Наталья тогда только-только похоронила дочь Анну да и сама была уже близка к смерти. Но год назад женщина осознала, что Наталья возможно не врала. К сожалению, Валентина так и не узнает результат работы команды проекта, так как недавно умерла от последствий Covid-19. Но сын Натальи Денис обязательно узнает правду о своей матери в программе Таємниці ДНК 5 сезон 3 выпуск от 20.02.2022.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 2 от 13.02.2022