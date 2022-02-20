Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 3 випуск від 20.02.2022, в якому команда програми спробує виконати останню волю одразу двох жінок родом з Одеси.

Півроку тому журналісти отримали лист із Португалії. Українка Валентина, яка емігрувала понад двадцять років тому, просить допомогти дізнатися правду про життя її покійної подруги Наталії. Близько 17 років тому Наталя взяла з Валентини обіцянку, що вона знайде її молодшу доньку Анжелу, про яку жінка чула вперше.

Проєкту Таємниці ДНК 2022 у листі Валентина зізналася, що не сприйняла слова подруги серйозно і вважала їх просто маренням убитої горем жінки. Наталя тоді тільки-но поховала доньку Анну та й сама була вже близька до смерті. Але рік тому жінка усвідомила, що Наталя, можливо, не брехала. На жаль, Валентина так і не дізнається про результат роботи команди проєкту, оскільки нещодавно померла від наслідків Covid-19. Але син Наталії Денис обов’язково дізнається правду про свою матір у програмі Таємниці ДНК 5 сезон 3 випуск від 20.02.2022.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 2 від 13.02.2022