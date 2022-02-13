Дивіться онлайн проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 2 випуск від 13.02.2022, в якому щотижня конверт із результатами генетичної експертизи змінює долі людей.

Марина з Житомирської області звернулася до програми, щоб провести тест ДНК на встановлення батьківства між її донькою Валерією та колишнім хлопцем Олексієм. Їхній короткий роман закінчився вагітністю Марини, після чого чоловік зник із її життя. Зараз молода мама хоче залучити Олексія до виховання Валерії, тому що трирічній дівчинці не вистачає батьківського кохання.

Але Олексій у програмі Таємниці ДНК 2022 розповів, що не має до Валерії жодного відношення. Натомість він знає кількох кандидатів на роль тата дівчинки, і всі вони з’являться у студії проєкту, щоб почути результати генетичної експертизи. Хто ж отець Валерії? Це ви дізнаєтесь у програмі Таємниці ДНК 5 сезон 2 випуск від 13.02.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 1 від 06.02.2022