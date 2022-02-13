Смотрите онлайн проект Таємниці ДНК 5 сезон 2 выпуск от 13.02.2022, в котором каждую неделю конверт с результатами генетической экспертизы меняет судьбы людей.

Марина из Житомирской области обратилась в программу, чтобы провести тест ДНК на установление отцовства между ее дочерью Валерией и бывшим парнем Алексеем. Их короткий роман закончился беременностью Марины, после чего мужчина исчез из ее жизни. Сейчас молодая мама хочет привлечь Алексея к воспитанию Валерии, так как трехлетней девочке не хватает отцовской любви.

Но Алексей в программе Таємниці ДНК 2022 рассказал, что не имеет к Валерии никакого отношения. Зато он знает нескольких кандидатов на роль папы девочки, и все они появятся в студии проекта, чтобы услышать результаты генетической экспертизы. Кто же отец Валерии? Это вы узнаете в программе Таємниці ДНК 5 сезон 2 выпуск от 13.02.2022 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 1 от 06.02.2022