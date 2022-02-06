Смотрите социальный проект Таємниці ДНК 5 сезон 1 выпуск от 06.02.2022, в котором 29-летняя Марина из Житомирской области хочет доказать бывшему парню, что родила от него дочь.

Марина и Алексей познакомились в интернете, и девушка сразу заявила – она ищет только серьезные отношения ради создания семьи. Марина быстро влюбилась в романтичного Алексея и уже вскоре начала носить под сердцем его дочь Валерию. В проекте Таємниці ДНК 2022 девушка рассказала, что была просто шокирована, когда однажды Алексей ушел из дома и никогда больше не возвращался.

А вот у Алексея своя правда. Мужчина считает, что Марина уже была беременна на момент их знакомства и он не имеет никакого отношения к маленькой Лере. Более того, он знает сразу нескольких кандидатов на роль отца девочки. Кто же из них настоящий отец девочки? Узнаете в программе Таємниці ДНК 5 сезон 1 выпуск от 06.02.2022.

Таємниці ДНК 5 сезон