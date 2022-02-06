Дивіться соціальний проєкт Таємниці ДНК 5 сезон 1 випуск від 06.02.2022, в якому 29-річна Марина із Житомирської області хоче довести колишньому хлопцеві, що народила від нього доньку.

Марина та Олексій познайомилися в інтернеті, і дівчина одразу заявила – вона шукає лише серйозні стосунки заради створення родини. Марина швидко закохалася в романтичного Олексія і вже невдовзі почала носити під серцем його доньку Валерію. У проєкті Таємниці ДНК 2022 дівчина розповіла, що була просто шокована, коли одного разу Олексій пішов із дому та ніколи більше не повертався.

А ось в Олексія своя правда. Чоловік вважає, що Марина вже була вагітна на момент їхнього знайомства і він не має жодного стосунку до маленької Лери. Щобільше, він знає одразу кількох кандидатів на роль батька. Хто ж з них є батьком дівчинки? Дізнаєтеся у програмі Таємниці ДНК 5 сезон 1 випуск від 06.02.2022.

Таємниці ДНК 5 сезон