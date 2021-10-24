Вы смотрите программу Таємниці ДНК 4 сезон 9 выпуск от 24.10.2021, в котором вы узнаете удивительную историю Алеко и Пикрии Микаутадзе из Грузии.

Хоть главные герои и выросли в живописном городе Цхалтубо, их детство нельзя назвать радостным. Брат и сестра годами терпели издевательства своей матери Сулико. Женщина закрывала детей в подвале, не давала им пить и есть. Алеко и Пикрия не могла понять, как мать может так поступать со своими сыном и дочерью. Но вскоре узнали страшную правду – Сулико призналась, что вместе с мужем усыновила Алеко и Пикрию. Приемная мать рассказала, что дети родом из Украины, у них есть общая мать, но разные отцы. С тех пор Алеко и Пикрия хотят только одного – найти свою биологическую семью и понять, где же находятся их корни. Удастся ли им узнать историю своего появления на свет? В программе Таємниці ДНК 4 сезон 9 выпуск от 24.10.2021 вы узнаете, что удалось найти журналистам проекта.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 8 от 17.10.2021