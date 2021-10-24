Ви дивитися програму Таємниці ДНК 4 сезон 9 випуск від 24.10.2021, в якій ви дізнаєтеся дивовижну історію Алеко і Пікрії Мікаутадзе з Грузії.

Хоч головні герої й виросли в мальовничому місті Цхалтубо, їхнє дитинство не можна назвати радісним. Брат і сестра роками терпіли знущання своєї матері Суліко. Жінка закривала дітей в підвалі, не давала їм пити і їсти. Алеко і Пікрія не могли зрозуміти, як мати може так чинити зі своїми сином і донькою. Але незабаром дізналися страшну правду – Суліко зізналася, що разом з чоловіком усиновила Алеко і Пікрію. Прийомна мати розповіла, що діти родом з України, у них є спільна мати, але різні батьки. Відтоді Алеко і Пікрія хочуть тільки одного – знайти свою біологічну сім’ю і зрозуміти, де ж знаходиться їхнє коріння. Чи вдасться їм дізнатися історію своєї появи на світ? У програмі Таємниці ДНК 4 сезон 9 випуск від 24.10.2021 ви дізнаєтеся, що вдалося знайти журналістам проєкту.

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