Дивіться онлайн реаліті Таємниці ДНК 4 сезон 8 випуск від 17.10.2021, в яке звернулася 57-річна Тетяна. Нещодавно жінка дізналася цікаву інформацію: виявляється у пари, у якої перша група крові, не може народитися дитина з третьою групою. Відтоді Тетяна не може припинити думати про те, що вона не рідна своїм батькам. У проєкті Таємниці ДНК 2021 журналісти почали розслідування, але те, що дізналися, вразило їх до глибини душі. Адже Каховський пологовий будинок, в якому з’явилася на світ Тетяна, виявився місцем, де акушерки роками вирішували долю молодих матерів і їхніх дітей. Що весь цей час творилося в цьому пологовому будинку? Дізнайтеся приголомшливу правду в програмі Таємниці ДНК 4 сезон 8 випуск від 17.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 7 від 10.10.2021