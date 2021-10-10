Ви дивитеся програму Таємниці ДНК 4 сезон 7 випуск від 10.10.2021, в якому почуєте трагічну історію сім’ї Яковенків.

Шестеро сестер і один брат найбільше мріють, щоб людина, поряд з якою вони виросли, виявилася не їхнім батьком. За словами дітей Петро Яковенко був справжнім тираном: бив дівчаток до крові, кидався в них посудом, бігав за ними з сокирою. У студії проєкту Таємниці ДНК 2021 Петро Яковенко зізнається, що ніколи не вважав дітей своїми, а його доньки хочуть дізнатися, чи так це насправді. І якщо з’ясується, що Петро справді не їхній тато, то будуть готові змінити свої прізвища та по батькові у документах. Чи зможе родина Яковенків нарешті розставити всі крапки над і у своїх складних стосунках? Дивіться розв’язку цієї історії у програмі Таємниці ДНК 4 сезон 7 випуск від 10.10.2021 на сайті СТБ.

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