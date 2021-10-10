Вы смотрите программу Таємниці ДНК 4 сезон 7 выпуск от 10.10.2021, в котором услышите трагическую историю семьи Яковенко.

Шестеро сестер и один брат больше всего мечтают, чтобы человек, рядом с которым они выросли, оказался не их отцом. По словам детей Петр Яковенко был настоящим тираном: избивал девочек до крови, бросался в них посудой, бегал за ними с топором. В студии проекта Таємниці ДНК 2021 Петр Яковенко признается, что никогда не считал детей своими, а его дочки хотят узнать, так ли это на самом деле. И если выяснится, что Петр действительно не их папа, то будут готовы изменить свои фамилии и отчества в документах. Сможет ли семья Яковенко наконец-то расставить все точки над і в своих сложных отношениях? Смотрите развязку этой истории в программе Таємниці ДНК 4 сезон 7 выпуск от 10.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 6 от 03.10.2021