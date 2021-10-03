Смотрите прямо сейчас душераздирающую историю 6-летнего Вани, который пытается найти своего отца, в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 6 выпуск от 03.10.2021.

Мама Вани Дарья уже известна зрителям телеканала СТБ, так как ранее становилась гостьей проекта «Детектор лжи», с помощью которого смогла наладить отношения с матерью. Теперь же девушка надеется, что сможет добиться справедливости для сына Вани, который мечтает воссоединиться со своим отцом.

Дарья уверена, что папа мальчика – ее бывший партнер Александр, но сам мужчина отцовство отрицает. Он считает, что Дарья «нагулял» Ваню, а теперь на него пытается повесить его воспитание. Так кто же прав в этой истории? В конце программы Ваня наконец-то получит ответы на свои вопросы в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 6 выпуск от 03.10.2021 на сайте СТБ.

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