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Video: Таємниці ДНК сезон 4 – випуск 6 від 03.10.2021

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 4 сезон. Випуск 6 від 03 жовтня 2021 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК (ефір від 03.10.2021)
Випуск 6 | 03.10.2021 | Сезон 4

Дивіться просто зараз жахливу історію 6-річного Вані, який намагається знайти свого батька, в проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 6 випуск від 03.10.2021.

Мама Вані Дар’я вже відома глядачам телеканалу СТБ, оскільки раніше ставала гостею проєкту «Детектор брехні», за допомогою якого змогла налагодити стосунки з матір’ю. Тепер же дівчина сподівається, що зможе домогтися справедливості для сина Вані, який мріє возз’єднатися зі своїм батьком.

Дар’я впевнена, що тато хлопчика – її колишній партнер Олександр, але сам чоловік батьківство заперечує. Він вважає, що Дар’я «нагуляла» Ваню, а тепер на нього намагається повісити його виховання. Так хто ж правий у цій історії? В кінці програми Ваня нарешті отримає відповіді на свої запитання в проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 6 випуск від 03.10.2021 на сайті СТБ.

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