Ви дивитеся програму Таємниці ДНК 4 сезон 5 випуск від 26.09.2021, в якому ви почуєте одну з найбільш містичних історій за всю історію проєкту.

Людмила дізналася про те, що вона прийомна дитина, коли їй було 14 років. Родині Люди довелося піти на справжній злочин, щоб забрати дівчинку додому. Мама і тато Люди не могли офіційно усиновити дитину, оскільки чоловік був інвалідом. Але відчайдушне бажання завести малюка штовхнуло цю пару на злочин. Декілька місяців прийомна мама носила накладний живіт, а лікар місцевої лікарні за хабар завів офіційні папери про її вагітність. І коли дівчинка все ж таки з’явилася у своєму новому будинку, то мама і тато оточили її неймовірною любов’ю і турботою. Але через майже 15 років після їхньої смерті Людмила хоче знайти біологічних батьків. Тим більше, що вона впевнена – рідна мама кілька разів намагалася зателефонувати їй, коли Люді було всього 10 років. Розв’язку цієї неймовірної історії дивіться просто зараз в програмі Таємниці ДНК 4 сезон 5 випуск від 26.09.2021 на сайті СТБ.

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