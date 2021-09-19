Ви дивитеся продовження історії Валентини Ілюшенко з села Підгайне в програмі Таємниці ДНК 4 сезон 4 випуск від 19.09.2021 на сайті СТБ.

Колишній чоловік Валі Віктор розповів команді проєкту, що має надчутливий нюх, завдяки якому визначив, що Валентина його зраджувала. Більш того, чоловік сумнівається, що є біологічним батьком 9-місячної Саші, яка з’явилася на світ під час стосунків Валі та Віктора. У минулому випуску програми Таємниці ДНК 2021 виявилося, що чоловік мав рацію й Олександра не його дитина.

Щоб спробувати знайти того, з ким Валентина зрадила колишнього чоловіка, журналісти вирушили в Підгайне та опитали односельців. Передбачувані коханці Валі – кум Олексій і сусід Юрій – дуже нервували, але категорично заперечували зв’язок з Валентиною. А інші жителі села так і зовсім розповіли, що Валя спить з чоловіками за гроші й всіх її «клієнтів» просто неможливо перерахувати! Але чи правда це або ж брехливі чутки? І хто батько Олександри? Дізнаєтеся це просто зараз у програмі Таємниці ДНК 4 сезон 4 випуск від 19.09.2021.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 3 від 12.09.2021