Вы смотрите продолжение истории Валентины Илюшенко из села Подгайное в программе Таємниці ДНК 4 сезон 4 выпуск от 19.09.2021 на сайте СТБ.

Бывший муж Вали Виктор рассказал команде проекта, что обладает сверхчувствительным обонянием, благодаря которому определил, что Валентина ему изменяла. Более того, мужчина сомневается, что является биологическим отцом 9-месячной Саши, которая появилась на свет во время отношений Вали и Виктора. В прошлом выпуске программы Таємниці ДНК 2021 оказалось, что мужчина был прав и Александра не его ребенок.

Чтобы попытаться найти того, с кем Валентина изменила бывшему мужу, журналисты отправились в Подгайное и опросили односельчан. Предполагаемые любовники Вали – кум Алексей и сосед Юрий – очень нервничали, но категорически отрицали связь с Валентиной. А другие жители села так и вовсе рассказали, что Валя спит с мужчинами за деньги и всех ее «клиентов» просто невозможно пересчитать! Но правда ли все это или просто лживые слухи? И кто отец Александры? Узнаете это прямо сейчас в программе Таємниці ДНК 4 сезон 4 выпуск от 19.09.2021.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 3 от 12.09.2021