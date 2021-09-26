Вы смотрите программу Таємниці ДНК 4 сезон 5 выпуск от 26.09.2021, в котором вы услышите одну из самых мистических историй за всю историю проекта.

Людмила узнала о том, что она приемный ребенок, когда ей было 14 лет. Семье Люды пришлось пойти на настоящее преступление, чтобы забрать девочку домой. Мама и папа Люды не могли официально усыновить ребенка, так как мужчина был инвалидом. Но отчаянное желание завести малыша толкнуло эту пару на преступление. Несколько месяцев приемная мама носила накладной живот, а врач местной больницы за взятку завел официальные бумаги о ее беременности. И когда девочка все-таки оказалась в своем новом доме, то мама и папа окружили ее невероятной любовью и заботой. Но спустя почти 15 лет после их смерти Людмила хочет найти биологических родителей. Тем более что она уверена – родная мама несколько раз пыталась позвонить ей, когда Люде было всего 10 лет. Развязку этой невероятной истории смотрите прямо сейчас в программе Таємниці ДНК 4 сезон 5 выпуск от 26.09.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 4 от 19.09.2021