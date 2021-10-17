Смотрите онлайн реалити Таємниці ДНК 4 сезон 8 выпуск от 17.10.2021, в которое обратилась 57-летняя Татьяна. Недавно женщина узнала любопытную информацию: оказывается у пары, у которой первая группа крови, не может родиться ребенок с третьей группой. С тех пор Татьяна не может перестать думать о том, что она не родная своим родителям. В проекте Таємниці ДНК 2021 журналисты начали расследование, но то, что узнали, поразило их до глубины души. Ведь Каховский родильный дом, в котором появилась на свет Татьяна, оказался местом, где акушерки годами вершили судьбы молодых матерей и их детей. Что все это время творилось в этом роддоме? Узнайте шокирующую правду в программе Таємниці ДНК 4 сезон 8 выпуск от 17.10.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 7 от 10.10.2021