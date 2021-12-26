Вы смотрите специальный эпизод проекта Таємниці ДНК 4 сезон 18 выпуск от 26.12.2021, в котором узнаете, как сложилась жизнь героев после судьбоносного генетического теста.

Вся страна с ужасом наблюдала кадры с малышкой Лилей из премьерного выпуска программы, чья мама Богдана обратилась в проект, чтобы доказать отцовство бывшего парня Александра. Оказалось, что Богдана совершенно не следила за дочерью, и семья Саши поклялась забрать малышку к себе. Как и с кем теперь живет Лиля? Смотрите прямо сейчас в программе Таємниці ДНК 2021.

Также вы узнаете, кто из героев проекта усыновил другого участника программы, который уже долгие годы живет в интернате с ужасными условиями. Продолжение историй людей, чьи жизни переворачивались с ног на голову прямо на наших глазах, смотрите онлайн в программе Таємниці ДНК 4 сезон 18 выпуск от 26.12.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 17 от 19.12.2021