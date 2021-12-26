Ви дивитеся спеціальний епізод проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 18 випуск від 26.12.2021, в якому дізнаєтесь, як склалося життя героїв після доленосного генетичного тесту.

Вся країна з жахом спостерігала кадри з малечею Лілею з прем’єрного випуску програми, чия мама Богдана звернулася до проєкту, щоб довести батьківство колишнього хлопця Олександра. Виявилося, що Богдана зовсім не дбала про доньку, і родина Сашка поклялася забрати дитину до себе. Як і з ким тепер живе Ліля? Дивіться просто зараз у програмі Таємниці ДНК 2021.

Також ви дізнаєтесь, хто з героїв проєкту усиновив іншого учасника програми, який уже довгі роки живе в інтернаті із жахливими умовами. Продовження історій людей, чиї життя переверталися з ніг на голову просто на наших очах, дивіться онлайн у програмі Таємниці ДНК 4 сезон 18 випуск від 26.12.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 17 від 19.11.2021