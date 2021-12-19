Ви дивитесь гостросоціальний проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 17 випуск від 19.12.2021, в якому генетичний тест допоможе вирішити складну життєву ситуацію. До програми звернулась Любов Редько з Житомирщини, щоб команда проєкту з’ясувала, хто є справжнім батьком її онуків – 5-річного Микити та 3-річної Єви. Любов у студії програми Таємниці ДНК 2021 розповіла, що втомилася від чуток у своєму селі. На думку людей, невістка Люби Настя народила дітей не від сина головної героїні, а від її чоловіка – свекра Анастасії Івана. Дівчина нібито загравала з літнім чоловіком, а дехто з мешканців села навіть бачив Івана та Настю в одному ліжку. З’ясувати всю правду про сім’ю Редько візьмуться журналісти проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 17 випуск від 19.12.2021.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 16 від 12.12.2021