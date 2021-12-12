Дивіться онлайн соціальний проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 16 випуск від 12.12.2021, який допомагає гостям студії розв’язувати життєві проблеми. Цього разу до програми звернулися зовсім юні герої – 15-річний Данило та 14-річна Вероніка. Брат і сестра хочуть дізнатися, чи є вони біологічними дітьми свого батька Олександра. Коли Вероніка та Данило були ще зовсім маленькими, тато виставив їх разом із мамою на вулицю. Мало того, Олександр заявив, що не є їхнім батьком і ухиляється від сплати аліментів. У студії програми Таємниці ДНК 4 сезон 16 випуск від 12.12.2021 Вероніка та Данило нарешті дізнаються всю правду про свого тата.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 15 від 05.12.2021