Сказати найголовніші слова, доки смерть не постукала у двері, – ось для чого у програму Таємниці ДНК 2 сезон 15 випуск від 05.12.2021 прийшла Інна Рудницька. Вже довгий час жінка бореться з онкозахворюванням, яке на жаль не піддається хіміотерапії та не є операбельним. Інна боїться, що їй недовго залишилося жити й саме тому хоче знайти біологічну маму, щоб дізнатися, чому та відмовилася від неї.

У соціальному проєкті Таємниці ДНК 2021 Інна зізналася ведучій, що стала значно спокійніше ставитися до життя після того, як дізналася про свій діагноз. Вона хоче подивитися в обличчя кровної матері та сказати, що не тримає на неї образи й вдячна, що та віддала її на удочерення, а не кинула на смерть. Чи зможе Інна нарешті зустріти ту, хто подарувала їй життя? Відповідь вже у програмі Таємниці ДНК 2 сезон 15 випуск від 05.12.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 14 від 28.11.2021