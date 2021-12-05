Сказать самые главные слова, пока смерть не постучала в дверь, – вот для чего в программу Таємниці ДНК 2 сезон 15 выпуск от 05.12.2021 пришла Инна Рудницкая. Уже долгое время женщина борется с онкозаболеванием, которое к сожалению не поддается химиотерапии и не операбельно. Инна боится, что ее дни сочтены и именно поэтому хочет найти биологическую маму, чтобы узнать, почему та от нее отказалась.

В социальном проекте Таємниці ДНК 2021 Инна призналась ведущей, что стала гораздо спокойнее относится к жизни после того, как узнала о своем диагнозе. Она хочет посмотреть в лицо кровной матери и сказать, что не держит на нее обиду и благодарна, что та отдала ее на удочерение, а не бросила на погибель. Сможет ли Инна наконец-то встретить ту, что подарила ей жизнь? Ответ уже в программе Таємниці ДНК 2 сезон 15 выпуск от 05.12.2021 на сайте СТБ.

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