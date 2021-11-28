Вы смотрите социальный проект Таємниці ДНК 4 сезон 14 выпуск от 28.11.2021, в который обратился житель Запорожской области Павел. Мужчина хочет как можно скорее расставить все точки над і со своей бывшей девушкой Верой, которая не дает ему спокойно жить. Отношения Веры и Павла начались стремительно и ярко, но довольно скоро главный герой программы Таємниці ДНК 2021 понял, что Вера ненадежная женщина.

Павел собирался расстаться с девушкой, как вдруг Вера заявила – она беременна. Но давать ребенку фамилию Павла девушка отказалась и даже противилась визитам мужчины в роддом. Но как только Павел нашел себе новую спутницу жизни, Вера резко начала настаивать на выполнении Павлом отцовского долга, а его новую девушку Алину называть в социальных сетях проституткой и давать мужчинам ее номер телефона. При помощи проекта Таємниці ДНК 4 сезон 14 выпуск от 28.11.2021 герой хочет узнать, действительно ли Верин сын ему родой, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 13 от 21.11.2021