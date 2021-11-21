Новая удивительная история в программе Таємниці ДНК 4 сезон 13 выпуск от 21.11.2021 на сайте СТБ. В проект обратилась чемпионка по плаванию и мастер спорта по хоккею на траве Надежда Гагаева, которая хочет найти свою биологическую семью. У героини 13 выпуска много наград и достижений в спорте, которые она посвятила своим приемным родителям. Но команде программы Таємниці ДНК Надежда призналась, что у нее есть тайная мечта – показать своей биологической матери, каким человеком она стала и чего добилась. Но захочет ли родная мама встретиться с Надеждой лично и рассказать, почему она оставила ее в роддоме? Подробности этой истории смотрите в социальном проекте Таємниці ДНК 4 сезон 13 выпуск от 21.11.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 12 от 14.11.2021