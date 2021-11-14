Проект Таємниці ДНК 4 сезон 12 выпуск от 14.11.2021 расскажет историю Клавдии Венгер, которая уже 11 лет живет надеждой, что ее пропавший без вести сын все еще жив.

Андрею было 18 лет, когда он внезапно отправился на подработку в другой город. Парню были очень нужны деньги, чтобы сдать экзамен в автошколе, поэтому он быстро согласился на предложение разгружать машины с камнями. В проекте Таємниці ДНК 2021 семья Андрея рассказала, что родные знали о его внезапной подработке и несколько раз пытались связаться с ним в ту ночь. Но Андрей бесследно исчез. Спустя шесть лет полиция сообщила, что сын Клавдии погиб в ДТП сразу после исчезновения и был похоронен в безымянной могиле. Но женщина уверена, что там лежит не ее ребенок, и пришла в проект Таємниці ДНК 4 сезон 12 выпуск от 14.11.2021, чтобы узнать, что же случилось с Андреем на самом деле.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 11 от 07.11.2021