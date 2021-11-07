Вы смотрите проект Таємниці ДНК 4 сезон 11 выпуск от 07.11.2021, в котором Светлана Кононенко из Одессы ищет биологическую семью.

У Светланы двое детей, и оба они страдают от тяжелых патологий позвоночника. Взрослая дочь героини пережила тяжелую операцию по исправлению сколиоза четвертой степени, а у сына-подростка начинается активная деформация грудной клетки. В проекте Таємниці ДНК Светлана рассказала, что на лечение детей у нее ушли все ее средства и даже малознакомые люди пытались хоть как-то помочь материально. Но для того, чтобы исследовать заболевания детей, а также предотвратить подобное у будущих внуков, Светлане необходимо найти кровных родственников. Команда проекта Таємниці ДНК 4 сезон 11 выпуск от 07.11.2021 сделает все для того, чтобы спасти детей Светланы.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 10 от 31.10.2021