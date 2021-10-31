Вы смотрите программу Таємниці ДНК 4 сезон 10 выпуск от 31.10.2021, в которой продолжаются поиски биологических родственников брата и сестры из Грузии.

Алеко и Пикрия Микаутадзе обратились в программу, чтобы узнать историю своего детства. Приемные родители забрали их из детского дома в Одессе и увезли в другую страну. В прошлом выпуске проекта Таємниці ДНК 2021 журналистам удалось выяснить, что Алеко и Пикрия не являются кровными родственниками, хотя герои были уверены, что у них в Украине была общая мама. Команда проекта смогла найти предположительную родственницу Алеко – жительницу Одесской области Людмилу, чьего младшего брата забрали в интернат совсем малышом. Но действительно ли она сестра Алеко? И почему финал программы станет даже для ведущей полным шоком? Поразительную историю Пикрии и Алеко Микаутадзе смотрите прямо сейчас в проекте Таємниці ДНК 4 сезон 10 выпуск от 31.10.2021 на сайте СТБ.

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