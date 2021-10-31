Ви дивитеся програму Таємниці ДНК 4 сезон 10 випуск від 31.10.2021, в якій продовжуються пошуки біологічних родичів брата та сестри з Грузії.

Алеко та Пікрія Мікаутадзе звернулися до програми, щоб дізнатися історію свого дитинства. Прийомні батьки забрали їх із дитячого будинку в Одесі та відвезли до іншої країни. У минулому випуску проєкту Таємниці ДНК 2021 року журналістам вдалося з’ясувати, що Алеко та Пікрія не є кровними родичами, хоча герої були впевнені, що в них в Україні була спільна мама. Команда проєкту змогла знайти ймовірну родичку Алеко – мешканку Одеської області Людмилу, молодшого брата якої забрали в інтернат зовсім малюком. Але чи справді вона сестра Алеко? І чому фінал програми стане навіть для ведучої повним шоком? Дивовижну історію Пікрії та Алеко Мікаутадзе дивіться прямо зараз у проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 10 випуск від 31.10.2021 на сайті СТБ.

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