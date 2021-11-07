Ви дивитесь проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 11 випуск від 07.11.2021, в якому Світлана Кононенко з Одеси шукає біологічну родину.

У Світлани двоє дітей, і обоє страждають від важких патологій хребта. Доросла донька героїні пережила тяжку операцію з виправлення сколіозу четвертого ступеня, а у сина-підлітка починається активна деформація грудної клітки. У проєкті Таємниці ДНК Світлана розповіла, що на лікування дітей пішли всі її кошти і навіть малознайомі люди намагалися хоч якось допомогти матеріально. Але для того, щоб дослідити захворювання дітей, а також запобігти подібного стану у майбутніх онуків, Світлані необхідно знайти кровних родичів. Команда проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 11 випуск від 07.11.2021 зробить все для того, щоб урятувати нащадків Світлани.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 10 від 31.10.2021