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Video: Таємниці ДНК сезон 4 – випуск 11 від 07.11.2021

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 4 сезон. Випуск 11 від 07 листопада 2021 - дивитись онлайн останній випуск Таємниці ДНК (ефір від 07.11.2021)
Выпуск 11 | 07.11.2021 | Сезон 4

Ви дивитесь проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 11 випуск від 07.11.2021, в якому Світлана Кононенко з Одеси шукає біологічну родину.

У Світлани двоє дітей, і обоє страждають від важких патологій хребта. Доросла донька героїні пережила тяжку операцію з виправлення сколіозу четвертого ступеня, а у сина-підлітка починається активна деформація грудної клітки. У проєкті Таємниці ДНК Світлана розповіла, що на лікування дітей пішли всі її кошти і навіть малознайомі люди намагалися хоч якось допомогти матеріально. Але для того, щоб дослідити захворювання дітей, а також запобігти подібного стану у майбутніх онуків, Світлані необхідно знайти кровних родичів. Команда проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 11 випуск від 07.11.2021 зробить все для того, щоб урятувати нащадків Світлани.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 10 від 31.10.2021

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