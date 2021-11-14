Проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 12 випуск від 14.11.2021 розповість історію Клавдії Венгер, яка вже 11 років живе надією, що її син, який зник безвісти, все ще живий.

Андрію було 18 років, коли він раптово вирушив на підробіток до іншого міста. Хлопцеві були дуже потрібні гроші, щоб скласти іспит в автошколі, тому він швидко погодився на пропозицію розвантажувати машини з камінням. У проєкті Таємниці ДНК 2021 сім’я Андрія розповіла, що рідні знали про його раптовий підробіток і кілька разів намагалися зв’язатися з ним тієї ночі. Але Андрій безвісти зник. Через шість років поліція повідомила, що син Клавдії загинув в ДТП відразу після зникнення і його поховали в безіменній могилі. Але жінка впевнена, що там лежить не її дитина, і прийшла до проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 12 випуск від 14.11.2021, щоб дізнатися, що ж трапилося з Андрієм насправді.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 11 від 07.11.2021