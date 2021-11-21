Нова дивовижна історія у програмі Таємниці ДНК 4 сезон 13 випуск від 21.11.2021 на сайті СТБ. До проєкту звернулася чемпіонка з плавання та майстриня спорту з хокею на траві Надія Гагаєва, яка хоче знайти свою біологічну родину. У героїні 13 випуску багато нагород та здобутків у спорті, які вона присвятила своїм прийомним батькам. Але команді програми Таємниці ДНК Надія зізналася, що має таємну мрію – показати своїй біологічній матері, якою людиною вона стала і чого досягла. Але чи захоче рідна мама зустрітися з Надією особисто та розповісти, чому вона залишила її у пологовому будинку? Подробиці цієї історії дивіться у соціальному проєкті Таємниці ДНК 4 сезон 13 випуск від 21.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 12 від 14.11.2021