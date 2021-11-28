Ви дивитеся соціальний проєкт Таємниці ДНК 4 сезон 14 випуск від 28.11.2021, до якого звернувся мешканець Запорізької області Павло. Чоловік хоче якнайшвидше розставити всі крапки над і зі своєю колишньою дівчиною Вірою, яка не дає йому спокійно жити. Стосунки Віри та Павла почалися стрімко та яскраво, але незабаром головний герой програми Таємниці ДНК 2021 зрозумів, що Віра ненадійна жінка.

Павло збирався розлучитися з дівчиною, як раптом Віра заявила – вона вагітна. Але давати дитині прізвище Павла дівчина відмовилася і навіть опиралася візитам чоловіка до пологового будинку. Але тільки-но Павло знайшов собі нову супутницю життя, то Віра різко почала наполягати на виконанні Павлом батьківського обов’язку, а його нову дівчину Аліну називати у соціальних мережах повією та давати чоловікам її номер телефону. За допомогою проєкту Таємниці ДНК 4 сезон 14 випуск від 28.11.2021 герой хоче дізнатися, чи справді Вірин син є йому рідним, щоб раз і назавжди закрити цю тему.

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 13 від 21.11.2021