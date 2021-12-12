Смотрите онлайн социальный проект Таємниці ДНК 4 сезон 16 выпуск от 12.12.2021, который помогает гостям студии решить сложные жизненные проблемы. На этот раз в программу обратились совсем юные герои – 15-летний Данила и 14-летняя Вероника. Брат и сестра хотят узнать, являются ли они биологическими детьми их отца Александра. Когда Вероника и Данила были еще совсем маленькими, папа выставил их вместе с мамой на улицу. Более того, Александр заявил, что не является их отцом и уклоняется от уплаты алиментов. В студии программы Таємниці ДНК 4 сезон 16 выпуск от 12.12.2021 Вероника и Данила наконец-то узнают всю правду о своем папе.

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 15 от 05.12.2021