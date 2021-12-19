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Video: Таємниці ДНК сезон 4 – выпуск 17 от 19.12.2021

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 4 сезон. Выпуск 17 от 19 декабря 2021 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК (эфир от 19.12.2021)
Выпуск 17 | 19.12.2021 | Сезон 4

Вы смотрите остросоциальный проект Таємниці ДНК 4 сезон 17 выпуск от 19.12.2021, в котором генетический тест поможет решить сложную жизненную ситуацию. В программу обратилась Любовь Редько из Житомирской области, чтобы команда проекта выяснила, кто является настоящим отцом ее внуков – 5-летнего Никиты и 3-летней Евы. Любовь в студии программы Таємниці ДНК 2021 рассказала, что устала от слухов в своем селе. По мнению людей невестка Любы Настя родила детей не от сына главной героини, а от ее мужа – свекра Анастасии Ивана. Девушка якобы заигрывала с пожилым мужчиной, а кое-кто из жителей села даже видел Ивана и Настю в одной постели. Выяснить всю правду о семье Редько возьмутся журналисты проекта Таємниці ДНК 4 сезон 17 выпуск от 19.12.2021.

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