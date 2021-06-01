В 18 выпуске проекта Таємниці ДНК решится судьба маленьких мальчиков, которые остались без родителей. Их отец умер, а мать отбывает в срок в тюрьме. Дело в том, что родители малышек промышляли воровством. Как Бонни и Клайд, они совершали одну кражу за другой.

Бабушка мальчиков Лариса в 18 выпуске Таємниці ДНК утверждает: ее дочь не всегда была такой. Все изменилось, когда она встретила Александра и влюбилась. Парень был вором, и Виолетта начала нарушать закон вместе с ним. Преимущественно они воровали продукты и дорогой алкоголь, который продавали для того, чтобы оплачивать свои расходы.

Саша умер, так и не признав своих детей. Теперь мальчики не имеют права на две квартиры, которые принадлежали мужчине. Тем временем другие потенциальные наследники уже готовы вступить в борьбу за жилплощадь. Кому достанутся квартиры? И какова дальнейшая судьба мальчиков? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК 3 сезон 18 выпуск!

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 17 от 25.05.2021