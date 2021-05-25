В 17 выпуске проекта Таємниці ДНК 3 сезон украинский воин Николай, который заглядывал смерти в глаза, хочет узнать, почему родная мать отказалась от него сразу же после рождения. Николай узнал о том, что его родители на самом деле приемные, прямо перед тем, как уйти на войну. Мысль о биологической матери не покидала его даже во время жарких боевых действий. Николай столкнулся с ужасами войны, потерял многих побратимов, но сам остался в живых. Он пообещал себе вернуться домой и разыскать родную мать.

Журналистам проекта Таємниці ДНК в 17 выпуске удалось найти женщину, которая может быть матерью Николая. Но она совсем не похожа на человека, который может отказаться от ребенка. Виктория работает в детском саду, у нее есть муж, сын и четверо внуков. Неужели она оставила своего новорожденного ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК 3 сезон 17 выпуск от 25.05.2021!

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