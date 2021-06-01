У 18 випуску проєкту Таємниці ДНК вирішиться доля маленьких хлопчиків, які залишилися без батьків. Їхній батько помер, а мати відбуває покарання у в’язниці. Справа в тому, що батьки малят промишляли крадіжками. Як Бонні і Клайд, вони здійснювали одну крадіжку за іншою.

Бабуся хлопчиків Лариса у 18 випуску Таємниці ДНК стверджує: її дочка не завжди була такою. Все змінилося, коли вона зустріла Олександра і закохалася. Хлопець був злодієм, і Віолетта почала порушувати закон разом з ним. Переважно вони крали продукти і дорогий алкоголь, який продавали для того, щоб оплачувати свої витрати.

Саша помер, так і не визнавши своїх дітей. Тепер хлопчики не мають права на дві квартири, які належали чоловіку. Тим часом інші потенційні спадкоємці вже готові вступити в боротьбу за житлоплощу. Кому дістануться квартири? І яка подальша доля хлопчиків? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 18 випуск!

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 17 від 25.05.2021