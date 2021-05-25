У 17 випуску проекту Таємниці ДНК 3 сезон український воїн Микола, який заглядав смерті в очі, хоче дізнатися, чому рідна мати відмовилася від нього відразу ж після народження. Микола дізнався про те, що його батьки насправді прийомні, прямо перед тим, як піти на війну. Думка про біологічну матір не покидала його навіть під час жарких бойових дій. Микола зіткнувся з жахами війни, втратив багатьох побратимів, але сам залишився в живих. Він пообіцяв собі повернутися додому і розшукати рідну матір.

Журналістам проєкту Таємниці ДНК в 17 випуску вдалося знайти жінку, яка може бути матір'ю Миколи. Але вона зовсім не схожа на людину, яка може відмовитись від дитини. Вікторія працює в дитячому саду, у неї є чоловік, син і четверо онуків. Невже вона залишила свою новонароджену дитину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 17 випуск від 25.05.2021!

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 3 сезон випуск 16 від 18.05.2021