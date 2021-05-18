В 16 выпуске проекта Таємниці ДНК 3 сезон Ирина хочет узнать, есть ли у нее братья и сестры. Женщина дожила до 53 лет, не зная, есть ли у нее родственники. Последние два месяца она каждую ночь видит один и тот же сон: незнакомка просит Ирину найти ее братьев и сестер. Героиня 16 выпуска Таємниці ДНК считает, что женщина из ее снов – это ее биологическая мать. Как бы невероятно это ни звучало, Ирина решила послушаться гостью из снов и заняться поисками семьи.

Ирина всегда знала, что ее родители ей не родные, однако ее это не смущало. Девочку очень любили, поэтому она никогда не чувствовала себя чужой. Даже после смерти приемных родителей Ирина не стала искать родных, ведь теперь у нее есть своя семья – муж и трое детей. Но может ли быть так, что ее сны окажутся правдой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК 3 сезон 16 выпуск от 18.05.2021!

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 3 сезон выпуск 15 от 11.05.2021