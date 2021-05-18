У 16 випуску проєкту Таємниці ДНК 3 сезон Ірина хоче дізнатися, чи є у неї брати і сестри. Жінка дожила до 53 років, не знаючи, чи є у неї родичі. Останні два місяці вона щоночі бачить один і той же сон: незнайомка просить Ірину знайти її братів і сестер. Героїня 16 випуску Таємниці ДНК вважає, що жінка з її снів – це її біологічна мати. Як би неймовірно це не звучало, Ірина вирішила послухатися гостю зі снів і зайнятися пошуками сім'ї.

Ірина завжди знала, що її батьки їй не рідні, проте її це не бентежило. Дівчинку дуже любили, тому вона ніколи не відчувала себе чужою. Навіть після смерті прийомних батьків Ірина не стала шукати рідних, адже тепер у неї є своя сім'я – чоловік і троє дітей. Але чи може бути так, що її сни виявляться правдою? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 16 випуск від 18.05.2021!

Дивіться онлайн Таємниці ДНК 3 сезон випуск 15 від 11.05.2021