У 15 випуску проєкту Таємниці ДНК ви побачите двох жінок, які вже багато років страждають від тихої ворожнечі. Галина і Ніна постійно сваряться, але підтримують відносини, тому що все життя вважали одна одну сестрами. Але чи так це насправді? Дізнайтеся просто зараз разом із героїнями випуску!

Галина і Ніна росли без батьків і не знали про існування одна одної до підліткового віку. Коли Галина дізналася про те, що у неї може бути молодша сестра, вона відразу відправилася на пошуки. Галина дуже зраділа, знайшовши родичку. Але роки йшли, і героїні 15 випуску Таємниці ДНК почали сумніватися в тому, що між ними є родинні зв'язки. Вони абсолютно не схожі між собою. Одна білява, інша темненька, одна – душа компанії, інша – мовчазна тихоня. Жінки постійно сваряться і давно вже підозрюють, що насправді вони зовсім не сестри. Вони прийшли на проєкт, щоб нарешті дізнатися правду. Ким же вони виявляться, родичками або чужими людьми? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Таємниці ДНК 3 сезон 15 випуск!

Дивіться онлайн Таємниці ДНК. Випуск 14 від 04.05.2021