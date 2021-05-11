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Video: Таємниці ДНК сезон 3 – выпуск 15 от 11.05.2021

Смотрите онлайн Таємниці ДНК 3 сезон. Выпуск 15 от 11 мая 2021 - смотреть онлайн последний выпуск Тайны ДНК (эфир от 11.05.2021)
Выпуск 15 | 11.05.2021 | Сезон 3

В 15 выпуске проекта Таємниці ДНК вы увидите двух женщин, которые уже много лет страдают от тихой вражды. Галина и Нина постоянно ссорятся, но поддерживают отношения, потому что всю жизнь считали друг друга сестрами. Но так ли это на самом деле? Узнайте прямо сейчас вместе с героинями выпуска!

Галина и Нина росли без родителей и не знали о существовании друг друга до подросткового возраста. Когда Галина узнала о том, что у нее может быть младшая сестра, она тут же отправилась на поиски. Галина очень обрадовалась, найдя родственницу. Но годы шли, и героини 15 выпуска Таємниці ДНК начали сомневаться в том, что между ними есть родственные связи. Они абсолютно не похожи между собой. Одна светленькая, другая темненькая, одна – душа компании, другая – молчаливая тихоня. Женщины постоянно ссорятся и давно уже подозревают, что на самом деле они вовсе не сестры. Они пришли на проект, чтобы наконец-то узнать правду. Кем же они окажутся, родственницами или чужими людьми? Узнайте прямо сейчас – смотрите Таємниці ДНК 3 сезон 15 выпуск!

Смотрите онлайн Таємниці ДНК. Выпуск 14 от 04.05.2021

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